Росія наступає, ЗСУ контратакують: ISW показав нові карти боїв

Північна вісь фронту

Як зазначається у звіті, 23 та 24 червня російські війська провели наступальні операції у Курській області. Російські так звані "воєнкори" стверджують, що українські сили наступають у напрямку н.п. Глушкове, Тєткіно, Новий Путь та Веселе.





Геолокаційні записи свідчать про те, що російські війська нещодавно незначно просунулися на північний захід від Андріївки у Сумській області. Окупанти також провели наступальні операції поблизу Юнаківки.

Російські джерела також стверджують, що українські війська контратакували у невстановлених районах на Сумському напрямку.

Східна Україна

Харківська область. Російські війська продовжили наступальні операції на півночі Харківської області, але не просунулися вперед.

За даними ЗСУ, невеликі російські піхотні групи за підтримки безпілотників щодня атакують у напрямку Вовчанська та Липців.





Куп'янський напрямок. 23 та 24 червня російські війська здійснили наступ у кількох напрямках поблизу Куп'янська. За словами українських військ, російські війська намагаються розширити свій плацдарм поблизу Дворічної.

Лиманський напрямок. 23 та 24 червня російські війська провели наступальні операції на північ, схід та північний схід від Лиману.

Сіверський напрямок. За непідтвердженими даними, російські сили нібито могли незначно просунутися до східної околиці Серебрянки. Також загарбники атакували на північний схід від Сіверська поблизу Григорівки та на схід від Сіверська поблизу Верхньокам'янського.

Часів Яр. Геолокаційні дані свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на південний захід Часів Яр.





Торецьк. За геолокаційними даними, українські війська нещодавно просунулися у західній Яблунівці на Торецькому напрямку. Як зазначають аналітики, російські війська атакували поблизу самого Торецька та на напрямках поблизу міста.

За словами українських військових, росіяни використовують значну кількість безпілотників для порушення українських наземних ліній зв'язку та для ударів по Костянтинівці.





Покровський напрямок. ISW вважають, що російські війська нещодавно захопили н.п. Малинівка. Українські військовослужбовці повідомили, що російська піхота використовує легкі транспортні засоби, такі як скутери та мотоцикли, для атак групами. Натомість росіяни мало використовують бронетехніки.





Новопавлівський напрямок. За даними аналітиків ISW, росіяни могли захопити Новосергіївку. Російські війська наступали на Новопавлівку, Новосергіївку та Новомиколаївку, а також поблизу цих населених пунктів.

Як зазначили аналітики, окупаційні війська продовжили наступальні операції на напрямку Великої Новосілки, але не просунулися вперед.

Південний фронт

Аналітики зазначити, що армія РФ здійснила обмежені наступальні операції на заході Запорізької області, але її спроби були без просування. Російські війська атакували на південний захід від Оріхова поблизу Кам'янського.





Херсонська область. За даними геологічних записів, українські війська нещодавно просунулися на північ від Олешок поблизу Антонівського автомобільного мосту, ймовірно, під час рейду.

Російські війська провели обмежені наступальні операції на Херсонському напрямку 23 та 24 червня.



