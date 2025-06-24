ЗСУ стримують ворога: Генштаб повідомив, де сьогодні тривали найзапекліші бої

За даними Генштабу, російські загарбники завдали трьох ракетних та 54 авіаційних ударів, застосували дев’ять ракет і скинули 87 керованих бомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1 097 дронів-камікадзе та здійснили 4 587 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Ситуація на фронтах

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби наші війська відбили одну атаку противника, крім того, ворог здійснив 112 артилерійських обстрілів.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог сім разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Вовчанськ та Кам’янське – всі ворожі атаки було відбито. Авіаударів зазнали Вовчанські Хутори, Артільне та Зибине.



На Куп’янському напрямку противник здійснив п’ять атак на позиції наших оборонців поблизу Степової Новоселівки, Кругляківки та в бік Піщаного й Курилівки. Один бій досі триває.



На Лиманському напрямку з початку доби російські загарбники 14 разів атакували поблизу населених пунктів Колодязі, Торське, у напрямках Зеленої Долини, Шандриголового, Греківки та Дружелюбівки. Чотири боєзіткнення тривають.



На Сіверському напрямку наші захисники відбили дві ворожі атаки в районі Григорівки.



Сім атак ворога було відбито на Краматорському напрямку – в районах Часового Яру, Ступочок та в напрямку Білої Гори.



На Торецькому напрямку росіяни п’ять разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля було зосереджено неподалік Торецька, Неліпівки, у напрямках Русиного Яру та Яблунівки. Усі ворожі атаки відбито.



Від початку доби на Покровському напрямку росіяни 49 разів намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Малинівка, Мирне, Миролюбівка, Лисівка, Удачне, Чугуєве, Сергіївка, Новомиколаївка, Котлярівка, Олексіївка, Дачне та в бік Полтавки й Володимирівки. Триває 13 боєзіткнень.

Сили оборони стримують ворожі штурми, противник зазнає значних втрат - сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 173 окупанти, з яких 104 - безповоротно. Також знищено десять автомобілів, два квадроцикли, дві гармати, вісім БпЛА та один термінал супутникового зв’язку, суттєво пошкоджено два автомобілі, шість гармат і один міномет противника.



На Новопавлівському напрямку українські підрозділи зупинили 13 ворожих штурмів поблизу населених пунктів Веселе, Новосілка, Шевченко, Вільне Поле, а також у бік Новополя, Запоріжжя та Комара. Ще чотири бої тривають.



На Гуляйпільському напрямку противник за підтримки авіації здійснив одну атаку на позиції наших захисників поблизу населеного пункту Малинівка – успіху не мав.



На Оріхівському напрямку окупанти чотири рази безуспішно намагалися просунутися в районі населеного пункту Кам’янське.



На Придніпровському напрямку ворог тричі атакував позиції Сил оборони, крім того - завдав авіаудару по населеному пункту Одрадокам’янка.



На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.