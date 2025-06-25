Россия наступает, ВСУ контратакуют: ISW показал новые карты боев

Северная ось фронта

Как отмечается в отчете, 23 и 24 июня российские войска провели наступательные операции в Курской области. Российские так называемые "военкоры" утверждают, что украинские силы наступают в направлении н.п. Глушково, Теткино, Новый Путь и Веселое.





Геолокационные записи свидетельствуют о том, что российские войска недавно незначительно продвинулись на северо-запад от Андреевки в Сумской области. Оккупанты также провели наступательные операции вблизи Юнаковки.

Российские источники также утверждают, что украинские войска контратаковали в неустановленных районах на Сумском направлении.

Восточная Украина

Харьковская область. Российские войска продолжили наступательные операции на севере Харьковской области, но не продвинулись вперед.

По данным ВСУ, небольшие российские пехотные группы при поддержке беспилотников ежедневно атакуют в направлении Волчанска и Липцов.





Купянское направление. 23 и 24 июня российские войска осуществили наступление в нескольких направлениях вблизи Купянска. По словам украинских войск, российские войска пытаются расширить свой плацдарм вблизи Двуречной.

Лиманское направление. 23 и 24 июня российские войска провели наступательные операции к северу, востоку и северо-востоку от Лимана.

Северское направление. По неподтвержденным данным, российские силы якобы могли незначительно продвинуться к восточной окраине Серебрянки. Также захватчики атаковали к северо-востоку от Северска вблизи Григорьевки и к востоку от Северска вблизи Верхнекаменского.

Часов Яр. Геолокационные данные свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись на юго-запад Часов Яр.





Торецк. По геолокационным данным, украинские войска недавно продвинулись в западной Яблоновке на Торецком направлении. Как отмечают аналитики, российские войска атаковали вблизи самого Торецка и на направлениях вблизи города.

По словам украинских военных, россияне используют значительное количество беспилотников для нарушения украинских наземных линий связи и для ударов по Константиновке.





Покровское направление. ISW считают, что российские войска недавно захватили н.п. Малиновка. Украинские военнослужащие сообщили, что российская пехота использует легкие транспортные средства, такие как скутеры и мотоциклы, для атак группами. Но россияне мало используют бронетехнику.





Новопавловское направление. По данным аналитиков ISW, россияне могли захватить Новосергиевку. Российские войска наступали на Новопавловку, Новосергиевку и Новониколаевку, а также вблизи этих населенных пунктов.

Как отметили аналитики, оккупационные войска продолжили наступательные операции на направлении Великой Новоселки, но не продвинулись вперед.

Южный фронт

Аналитики отметить, что армия РФ осуществила ограниченные наступательные операции на западе Запорожской области, но ее попытки были без продвижения. Российские войска атаковали на юго-запад от Орехова вблизи Каменского.





Херсонская область. По данным геологических записей, украинские войска недавно продвинулись к северу от Олешек вблизи Антоновского автомобильного моста, вероятно, во время рейда.

Российские войска провели ограниченные наступательные операции на Херсонском направлении 23 и 24 июня.

