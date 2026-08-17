Росія нарощує виробництво реактивних дронів: чому звичайні "Шахеди" вже менш ефективні

Чому Росія робить ставку на реактивні дрони

За словами старшого аналітика Українського центру безпеки та співпраці Антона Земляного, цей перехід уже відбувається: Росія дедалі активніше налагоджує масове виробництво реактивних дронів і дронів-ракет та частіше застосовує їх для ударів по українській території. Причина - зниження ефективності звичайних "Шахедів", які вже не виконують тієї функції, що на початку масового застосування.

Реактивні засоби ураження - і нові версії "Герані", і дрони-ракети на кшталт "Бандеролі" - мають дозволити росіянам скоротити час підльоту та ускладнити роботу української ешелонованої ППО. Їхня перевага для ворога - у поєднанні швидкості, дальності та відносно невисокої вартості порівняно з класичними крилатими ракетами.

Що стримує масштабування

Попри це, зробити реактивні дрони такими ж масовими, як звичайні "Шахеди", складніше через їхню технологічність і вартість компонентів.

Головне обмеження - виробництво турбореактивних двигунів, які дорожчі й складніші у випуску, ніж звичайні. За оцінкою Каткова, постачання таких двигунів значною мірою залежить від китайських приватних компаній.

Друга проблема - композитні матеріали для корпусу дрона: Росія має труднощі з їх виробництвом і залежить від імпорту окремих компонентів і хімічних сполук.

За прогнозом головного редактора Defence Express Олега Каткова, Москва може повторити шлях, пройдений із двигунами для звичайних "Шахедів": спочатку закуповувати готові за кордоном, а згодом поступово налагоджувати їхнє виробництво всередині країни, а також домовлятися з китайськими виробниками про спрощення конструкції двигунів.

Водночас, наголошує Земляний, це не означає, що Росія не зможе нарощувати випуск реактивних дронів - навпаки, поступове масштабування вже відбувається.