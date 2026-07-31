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Росія нарощує виробництво НРК, але все ще відстає від України, - офіцер 3 ОШБр

15:45 31.07.2026 Пт
1 хв
В кого перевага у НРК?
aimg Лев Шевченко
Фото: НРК в Україні (Getty Images)

Росія активізує застосування наземних роботизованих комплексів на фронті. Попри поступове збільшення обсягів виробництва, країни-агресор все ще суттєво відстає від України у цій сфері.

Про це заявив засновник школи НРК, офіцер батальйону НРК 3-ї ОШБр Віктор Павлов в інтервʼю РБК-Україна.

Росія нарощує арсенал наземних дронів

За словами військового, наразі у РФ представлено вже понад 30 моделей різної робототехніки. На території країни-агресора функціонує розвинене виробництво зі сформованими лідерами напряму.

Крім того, російська сторона вже відпрацювала практику контрактування. Це у майбутньому може дозволити ворогу швидко масштабувати застосування роботизованих систем на рівні всієї армії.

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Попри те, що використання наземних робототехнічних комплексів окупантами постійно зростає, порівняно з українськими показниками ці обсяги залишаються суттєво меншими. Проте оцінювати динаміку розвитку ворожих технологій треба об'єктивно, адже недооцінювати противника не варто.

Хто відповідає за розвиток НРК у РФ

Віктор Павлов підкреслив, що розробкою та виготовленням наземних роботів у Росії займаються переважно приватні виробники.

Нагадаємо, L7 Simulators розробляють симулятори для тренування операторів наземних роботизованих комплексів (НРК). Проєкт перебуває на стадії MVP ("мінімально життєздатний продукт), розробки планують презентувати найближчим часом.

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