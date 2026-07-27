ua en ru
Пн, 27 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Спорт Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Miltech

В Україні зʼявляться симулятори для підготовки операторів НРК

09:16 27.07.2026 Пн
2 хв
Що симулюватимуть тренажери НРК
aimg Лев Шевченко
В Україні зʼявляться симулятори для підготовки операторів НРК Фото: НРК в Україні (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

В Україні розробляють симулятори для тренування операторів наземних роботизованих комплексів (НРК). Проєкт перебуває на стадії MVP ("мінімально життєздатний продукт), розробки планують презентувати найближчим часом.

Про це повідомив засновник екосистеми симуляторів ведення бою L7 Simulators Ігор Бєлов у коментарі РБК-Україна.

Для чого потрібні симулятори НРК

Головна мета розробників - відтворити у віртуальному середовищі всі процеси реального бою. Це дозволить симулювати як минулі, так і майбутні операції для оцінки ефективності розроблених стратегій.

Окрім наземної робототехніки, екосистема включатиме й інші напрямки:

  • РЕБ (засоби радіоелектронної боротьби);

  • артилерію;

  • сервісні системи для інтеграції всіх процесів.

L7 Simulators прагнуть зібрати методології тренувань та реального бою в єдину базу. Це допоможе формувати стандартизовані навчальні програми та обирати найкращі тактичні рішення.

Читайте також: Залізо замість людей: чи стали НРК ефективнішими за броню в логістиці та евакуації

"Це буде не тільки український проєкт, а проєкт, який поширюватиметься по всьому світу", - зазначив Бєлов.

За словами Ігоря Бєлова, створення українських симуляторів базується на реальному досвіді сучасної війни, а не на застарілих протоколах 1990-х років. Українські виробники та військові діють у межах єдиної спільноти, де проводиться брейншторми для обміну досвідом.

Головним завданням розробників є побудова комплексної екосистеми, до якої зможуть долучитися всі українські виробники симуляторів. Надалі цей проєкт планують поширювати й на міжнародному рівні.

Напередодні L7 Simulators презентували перший VR-тренажер нового типу, призначений для відпрацювання повного циклу технічного обслуговування військової техніки у віртуальній реальності. Симулятор розробили на прикладі 122-мм гармати Д-30.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Miltech Вторгнення Росії до України
Новини
"Для нас це велика проблема": Зеленський розкрив деталі про дефіцит ракет для ППО
"Для нас це велика проблема": Зеленський розкрив деталі про дефіцит ракет для ППО
Аналітика
Жовтень стане місяцем великої приватизації: інтерв'ю Дмитра Наталухи, ФДМУ
Олександр Бердинськихредактор розділу "Бізнес" Жовтень стане місяцем великої приватизації: інтерв'ю Дмитра Наталухи, ФДМУ