Россия наращивает производство НРК, но все еще отстает от Украины, - офицер 3 ОШБр

Россия наращивает арсенал наземных дронов

По словам военного, в настоящее время в РФ представлено уже более 30 моделей разной робототехники. На территории страны-агрессора функционирует развитое производство со сложившимися лидерами направления.

Кроме того, российская сторона уже отработала практику контрактирования. Это в будущем может позволить врагу быстро масштабировать применение роботизированных систем на уровне всей армии.

Несмотря на то, что использование наземных робототехнических комплексов оккупантами постоянно растет, по сравнению с украинскими показателями эти объемы остаются значительно меньше. Однако оценивать динамику развития враждебных технологий следует объективно, ведь недооценивать противника не стоит.

Кто отвечает за развитие НРК в РФ

Виктор Павлов подчеркнул, что разработкой и изготовлением наземных роботов в России занимаются преимущественно частные изготовители.