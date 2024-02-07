Росія направила два бомбардувальники в бік Аляски. В армії США відреагували

Ту-95, відомі в НАТО як "Ведмеді", летіли близько 9 годин у супроводі винищувачів Су-30СМ. Вони пролетіли над Беринговим і Чукотським морями.

Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки повідомило, що воно виявило чотири російські військові літаки, які діяли в ідентифікаційній зоні ППО Аляски.

"Російський літак залишався в міжнародному повітряному просторі і не входив у суверенний повітряний простір США або Канади", - заявили американські військові.

Reuters пише, що російський диктатор Володимир Путін у 2007 році відродив практику радянських часів щодо відправки стратегічних бомбардувальників на регулярне патрулювання за межами кордонів РФ.

Провокації Росії

Нагадаємо, росіяни вже неодноразово використовували свої літаки для провокацій. У серпні минулого року американські системи протиповітряної оборони виявили чотири військові літаки країни-агресора поблизу Аляски.

Нещодавно норвезькі літаки F-35 перехопили російські бомбардувальники і винищувачі. Їх зафіксували поблизу повітряного простору Північноатлантичного альянсу.

Також Німеччина в кінці січня була змушена підняти в повітря винищувач для перехоплення російського військового літака.