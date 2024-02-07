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Россия направила два бомбардировщика в сторону Аляски. В армии США отреагировали

Архивное фото: Россия направила два бомбардировщика в сторону Аляски (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские два стратегических бомбардировщика Ту-95МС пролетели над водами вблизи американского штата Аляска.

Об этом заявил командующий дальней авиацией России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Ту-95, известные в НАТО как "Медведи", летели около 9 часов в сопровождении истребителей Су-30СМ. Они пролетели над Беринговым и Чукотским морями.

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки сообщило, что оно обнаружило четыре российских военных самолета, которые действовали в идентификационной зоне ПВО Аляски.

"Российский самолет оставался в международном воздушном пространстве и не входил в суверенное воздушное пространство США или Канады", - заявили американские военные.

Reuters пишет, что российский диктатор Владимир Путин в 2007 году возродил практику советских времен по отправке стратегических бомбардировщиков на регулярное патрулирование за пределами границ РФ.

Провокации России

Напомним, россияне уже не раз использовали свои самолеты для провокаций. В августе прошлого года американские системы противовоздушной обороны обнаружили четыре военных самолета страны-агрессора вблизи Аляски.

Недавно норвежские самолеты F-35 перехватили российские бомбардировщики и истребители. Их зафиксировали вблизи воздушного пространства Североатлантического альянса.

Также Германия в конце января была вынуждена поднять в воздух истребитель для перехвата российского военного самолета.

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Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиАляскаПВО