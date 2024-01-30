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Німеччина підняла в повітря винищувач для перехоплення російського військового літака

Вівторок 30 січня 2024 22:11
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Німеччина підняла в повітря винищувач для перехоплення російського військового літака Архівне фото: Німеччина підняла в повітря винищувач для перехоплення російського військового літака (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Німеччина сьогодні, 30 січня, була змушена підняти в повітря винищувач для перехоплення російського військового літака.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника ВПС Німеччини.

Зазначається, що винищувач піднявся на злітну смугу А з Лааге і виявив російський військовий літак у міжнародному повітряному просторі над Рюгеном.

Він супроводжував його протягом короткого часу, перш ніж він повернув назад на схід.

Німеччина підняла в повітря винищувач для перехоплення російського військового літака

Фото: Російський літак (twitter.com/Team_Luftwaffe)

"Військовий літак Іл-20М летів без сигналу транспондера", - додали у ВПС Німеччини.

У Німеччині уточнили, що в перехопленні брала участь 71-ша тактична ескадрилья ВПС "Ріхтгофен". Військове з'єднання оснащене винищувачами Eurofighter Typhoon.

Провокації Росії

Нагадаємо, росіяни вже неодноразово використовували свої літаки для провокацій. У серпні минулого року американські системи протиповітряної оборони виявили чотири військові літаки країни-агресора поблизу Аляски.

У тому ж місяці Військово-повітряні сили Данії перехопили два російські бомбардувальники, які летіли "до території НАТО".

Нещодавно норвезькі літаки F-35 перехопили російські бомбардувальники і винищувачі. Їх зафіксували поблизу повітряного простору Північноатлантичного альянсу.

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