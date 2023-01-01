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Росія напередодні Нового року обстріляла енергетичний об'єкт ДТЕК

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Неділя 01 січня 2023 13:35
Росія напередодні Нового року обстріляла енергетичний об'єкт ДТЕК Фото: росія напередодні Нового року обстріляла енергетичний об'єкт ДТЕК (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Напередодні Нового року росіяни завдали удару по одній з ТЕС ДТЕК. Від обстрілу постраждав один з енергетичних об’єктів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДТЕК.

"Учора ввечері Росія продовжила здійснювати масовані терористичні атаки по цивільних та енергетичних об'єктах України. Від ворожих обстрілів знову постраждав один з енергетичних об’єктів ДТЕК Енерго", - пише пресслужба.

Внаслідок обстрілу обладнання зазнало пошкоджень. Зазначається, що це була 23-тя терористична атака Росії на енергетичні об'єкти ДТЕК.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Києві напередодні Нового року скасували екстрені відключення світла, які запровадили через черговий масований обстріл росіян.

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