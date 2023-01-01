Росія напередодні Нового року обстріляла енергетичний об'єкт ДТЕК

Напередодні Нового року росіяни завдали удару по одній з ТЕС ДТЕК. Від обстрілу постраждав один з енергетичних об’єктів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДТЕК.

"Учора ввечері Росія продовжила здійснювати масовані терористичні атаки по цивільних та енергетичних об'єктах України. Від ворожих обстрілів знову постраждав один з енергетичних об’єктів ДТЕК Енерго", - пише пресслужба.

Внаслідок обстрілу обладнання зазнало пошкоджень. Зазначається, що це була 23-тя терористична атака Росії на енергетичні об'єкти ДТЕК.