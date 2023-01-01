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Россия в канун Нового года обстреляла энергетический объект ДТЭК

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Воскресенье 01 января 2023 13:35
Россия в канун Нового года обстреляла энергетический объект ДТЭК Фото: Россия накануне Нового года обстреляла энергетический объект ДТЭК (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В канун Нового года россияне нанесли удар по одной из ТЭС ДТЭК. От обстрела пострадал один из энергетических объектов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ДТЭК.

"Вчера вечером Россия продолжила совершать массированные террористические атаки по гражданским и энергетическим объектам Украины. От вражеских обстрелов снова пострадал один из энергетических объектов ДТЭК Энерго", - пишет пресс-служба.

В результате обстрела оборудование получило повреждения. Отмечается, что это была 23-я террористическая атака России на энергетические объекты ДТЭК.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Киеве накануне Нового года отменили экстренные отключения света, которые ввели из-за очередного массированного обстрела россиян.

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