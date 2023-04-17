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Росія нападе на іншу країну, якщо Україна програє війну, - Дуда

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Варшава, Понеділок 17 квітня 2023 15:34
Росія нападе на іншу країну, якщо Україна програє війну, - Дуда Фото: Анджей Дуда, президент Польщі (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росія не може перемогти у війні проти України, оскільки в іншому випадку Кремль продовжить нападати вже на інші країни.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polskie Radio 24, про це заявив президент Польщі Анджей Дуда.

Глава польської держави на спільному брифінгу з президентом Італії Серджо Маттареллою зазначив, що зараз у світі почали звучати небезпечні заклики до якнайшвидшого закінчення війни та припинення допомоги Україні.

"Як сусід України, президент Республіки Польща, я хочу сказати, що будь-хто, хто закликає до припинення допомоги Україні, сьогодні перед обличчям російської агресії, що триває, фактично діє в інтересах Москви, дійсно працює в інтересах Росії. Насправді він хоче, щоб Росія перемогла Україну", - наголосив Дуда.

За його словами, перевага РФ над Україною є очевидною і без належної допомоги наша країна не виграє війну. А перемога країни-агресора "буде лише першим кроком до поширення панування РФ у східній частині Європи".

"Ми їх підтримуємо і підтримуватимемо, і ми закликаємо весь світ надавати цю підтримку Україні постійно, поки ця війна не закінчиться без перемоги Росії. Росія не може перемогти у цій війні. Якщо Росія виграє цю війну, вона нападе на іншу країну", - додав Дуда.

Він уточнив, що у цьому питанні вони згодні з італійським колегою та займають "абсолютно однакову позицію".

Нагадаємо, раніше президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва заявляв, що США "заохочують війну в Україні" і закликав почати "говорити про мир".

Також ми писали, що, за словами президента України Володимира Зеленського, переговори з РФ можливі лише після повного виведення військ з окупованих територій.

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