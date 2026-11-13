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Росія намагатиметься створити власний аналог Starlink, але відстає від планів, - Апостол

11:35 13.11.2026 Пт
1 хв
aimg Валерій Ульяненко
Росія намагатиметься створити власний аналог Starlink, але відстає від планів, - Апостол Фото: командувач ДШВ Олег Апостол (facebook.com/uaairborne)
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Росія буде продовжувати спроби розгорнути власну систему супутникового зв'язку на кшталт Starlink, однак для реалізації цього проєкту, ймовірно, знадобиться більше часу, ніж росіяни планували.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив командувач ДШВ Олег Апостол під час зустрічі з журналістами.

Відповідаючи на запитання про перспективи російської супутникової системи, він зазначив, що країна-агресорка має технологічні труднощі з реалізацією відповідного проєкту.

Водночас командувач ДШВ не виключає, що росіянам зрештою вдасться досягти поставленої мети.

"Я думаю, що це питання часу. Вони його дотиснуть. Не так швидко, як вони собі хотіли", - наголосив Апостол.

Нагадаємо, Reuters повідомило, що РФ вже застосовує власну супутникову систему "Рассвет" для військового зв'язку над Україною.

Зазначимо, російський проєкт "Рассвет" запустили 19 липня з космодрому Плесецьк у складі другої партії. У вересні повідомлялося, що ця партія не змогла піднятися на потрібну висоту.

Хто стоїть за створенням російського аналога Starlink і які в нього слабкі місця - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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