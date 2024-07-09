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Росія намагалася заблокувати участь України в засіданні Радбезу ООН, - Кулеба

Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Росія, яка зараз головує у Раді Безпеки ООН, намагалася заблокувати участь України в ініційованому засіданні у зв'язку з масованою ракетною атакою 8 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу в ефірі телемарафону.

"Коли ми запустили процес проведення цього засідання, то перше, що намагалася зробити РФ, - зловживаючи своїм правом головування, намагалася заблокувати участь України в засіданні у зв’язку з обстрілом України. Ця спроба говорить сама за себе. Ми її успішно подолали", - розповів Кулеба.

За його словами, засідання Радбезу ООН важливе тим, щоб "історія "Охматдиту" прозвучала дуже потужно в усьому світі". А також, щоб "уряди всіх країн почули позиції, які будуть висловлюватися на засіданні".

"Я не сумніваюся, що РФ буде сьогодні брехати й розповідати на Радбезі, що це не вони, як завжди. І цю брехню важливо теж світу почути, оскільки Україна має неспростовні докази того, що це була саме РФ", - зазначив міністр.

Кулеба також додав, що засідання Радбезу ООН допоможе в мобілізації підтримки України та в питанні відновлення "Охматдиту", і в інших питаннях, зокрема в контексті української формули миру.

Засідання Радбезу ООН

У вівторок, 9 липня, Рада Безпеки ООН зібралася на екстрене засідання, присвячене ракетній атаці у Росії по Україні 8 липня, зокрема удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві.

Окрім України, засідання закликали провести Велика Британія, Франція, Еквадор, Словенія та Сполучені Штати Америки.

Перед цим президент Володимир Зеленський заявив, що Україна ініціює надзвичайне засідання Ради Безпеки ООН через ракетну атаку Росії.

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