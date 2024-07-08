Україна ініціює надзвичайне засідання Радбезу ООН через ракетну атаку РФ, - Зеленський

Україна ініціює надзвичайне засідання Ради Безпеки ООН через сьогоднішню ракетну атаку Росії по Україні, зокрема удар по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском після підписання безпекової угоди.

"Україна зараз ініціює скликання надзвичайного засідання Ради Безпеки ООН у зв'язку з російським ударом по цивільній інфраструктурі, включно з дитячою лікарнею", - сказав Зеленський.

Президент зазначив що, Росія вже поширює неправдиву інформацію, що удар по "Охматдиту" був спричинений роботою української ППО, однак є докази, що це було пряме влучання ворожої ракети.