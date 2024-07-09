Россия пыталась заблокировать участие Украины в заседании Совбеза ООН, - Кулеба

"Когда мы запустили процесс проведения этого заседания, то первое, что пыталась сделать РФ, злоупотребляя своим правом председательства, пыталась заблокировать участие Украины в заседании по обстрелу Украины. Эта попытка говорит сама за себя. Мы ее успешно преодолели" , - рассказал Кулеба.

По его словам, заседание Совбеза ООН важно тем, чтобы "история "Охматдета" прозвучала очень мощно во всем мире". А также, чтобы "правительства всех стран услышали позиции, которые будут высказываться на заседании".

"Я не сомневаюсь, что РФ будет сегодня врать и рассказывать на Совбезе, что это не они, как всегда. И эту ложь важно также миру услышать, поскольку у Украины есть неопровержимые доказательства того, что это была именно РФ", - отметил министр.

Кулеба также добавил, что заседание Совбеза ООН поможет в мобилизации поддержки Украины и вопросе восстановления "Охматдета", и в других вопросах, в частности в контексте украинской формулы мира.