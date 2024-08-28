Росія намагалася використати главу МАГАТЕ, щоб представити Україну загрозою Курській АЕС, - ISW

27 серпня Гроссі заявив у X, що ситуація на КАЕС є "серйозною" і що "атака на будь-яку АЕС є неприйнятною, незалежно від місця розташування". Гроссі також заявив, що КАЕС особливо вразлива, оскільки її реактор не має захисної оболонки і розташований у "звичайній будівлі", що робить його вразливим до обстрілів або ударів безпілотників. Російські урядові ЗМІ стверджували, що Гроссі заявив, що бачив докази бойових дій "поблизу", включаючи безпілотники та уламки безпілотників.

Пропагандистські російські ЗМІ спотворили заяву Гроссі. Вони написали, що глава МАГАТЕ нібито заявив, що саме дії українських військ загрожують станції. Це не відповідає дійсності.

МАГАТЕ визнало, що Росія повідомила агентство про виявлення уламків безпілотника на КАЕС, але МАГАТЕ не надало жодних оцінок, звідки прилетів безпілотник, чи підтверджень заяви Росії про причетність ЗСУ.

Раніше ISW зазначав, що українські сили постійно демонстрували спроможність завдавати ударів з тилу в межах Росії та окупованої України на відстанях, що перевищують приблизно 60 км між КАЕС і міжнародним кордоном, припускаючи, що українське військове командування свідомо ухилялося від удару по атомній станції.