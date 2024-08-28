Россия пыталась использовать главу МАГАТЭ, чтобы представить Украину угрозой Курской АЭС, - ISW

27 августа Гросси заявил в X, что ситуация на КАЭС является "серьезной" и что "атака на любую АЭС неприемлема, независимо от места расположения". Гросси также заявил, что КАЭС особенно уязвима, поскольку ее реактор не имеет защитной оболочки и расположен в "обычном здании", что делает его уязвимым к обстрелам или ударам беспилотников. Российские правительственные СМИ утверждали, что Гросси заявил, что видел доказательства боевых действий "вблизи", включая беспилотники и обломки беспилотников.

Пропагандистские российские СМИ исказили заявление Гросси. Они написали, что глава МАГАТЭ якобы заявил, что именно действия украинских войск угрожают станции. Это не соответствует действительности.

МАГАТЭ признало, что Россия сообщила агентство об обнаружении обломков беспилотника на КАЭС, но МАГАТЭ не дало никаких оценок, откуда прилетел беспилотник или подтверждений заявления России о причастности ВСУ.

Ранее ISW отмечал, что украинские силы постоянно демонстрировали способность наносить удары с тыла в пределах России и оккупированной Украины на расстояниях, превышающих примерно 60 км между КАЭС и международной границей, предполагая, что украинское военное командование сознательно уклонялось от удара по атомной станции.