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Гендиректор МАГАТЕ планує відвідати Курську АЕС та Київ, - Bloomberg

Четвер 22 серпня 2024 13:36
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Гендиректор МАГАТЕ планує відвідати Курську АЕС та Київ, - Bloomberg Фото: Рафаель Гроссі, генеральний директор МАГАТЕ (Getty Images)
Автор: Ніна Єланська

Найближчими днями генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі хоче відвідати Курську АЕС в Росії, а потім поїхати до Києва. Він очікує, що зможе поговорити з президентом України Володимиром Зеленським з приводу операції ЗСУ в Курській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву в інтерв'ю Bloomberg.

Гроссі заявив, що у МАГАТЕ "надзвичайно стурбовані" бойовими діями, які можуть торкнутися району поблизу Курської атомної електростанції. За його даними, вона має старі радянські реактори без необхідного захисного купола.

"Вони не мають захисного купола навколо них, лише звичайний дах, що означає, що активна зона реактора досить відкрита", - пояснив він.

Гроссі очікує, що після відвідування Курської АЕС зможе приїхати в Київ, щоб обговорити ситуації в Курській області із президентом України Володимиром Зеленським.

Гендиректор МАГАТЕ згадав і про ситуацію на Запорізької АЕС. Він заявив, що інспектори організації "не змогли встановити те, кому належать безпілотники", які атакують український енергетичний об'єкт.

"Якби у нас були незаперечні докази, що вказують на джерело, ми б сказали це", - сказав Гроссі та додав, що атомна електростанція ніколи не повинна бути військовою ціллю.

Необхідно зазначити, що інспектори МАГАТЕ неодноразово повідомляли про неможливість здійснити необхідні перевірки через те, що росіяни обмежують їм доступ до ЗАЕС. Нещодавно співробітників організації окупанти не пустили до градирні на станції задля встановлення причин пожежі.

Операція в Курській області

Наступ ЗСУ на Курську область триває з 6 серпня. Насамперед операція була необхідна задля встановлення буферної зони.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що за цей період українські війська просунулися на глибину оборони противника від 28 до 35 км, заволоділи 1263 квадратними кілометрами території та взяли під контроль 93 населені пункти.

Оскільки російські війська на цьому напрямку все ще перебувають у шоковому стані, пропаганда РФ розпочала поширювати фейки про дії ЗСУ. Одним із них стала нібито "інформація" про "хімічну атаку" по позиціях російських військовослужбовців, що не відповідає дійсності.

Детальніше про "Курський прорив", його мету та цілі читайте у коментарі експерта Центру оборонних стратегій Віктора Кевлюка для РБК-Україна.

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