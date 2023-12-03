Росія намагається знову посіяти розбрат у Молдові: ISW розповів, як саме

Росія намагається знову розхитати ситуацію у Молдові, щоб посіяти розбрат. Мета Кремля - відволікти міжнародну увагу від війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики нагадали, що російський міністр закордонних справ Сергій Лавров 30 листопада пригрозив Молдові "повторенням долі України". Лавров заявив, що Захід нібито хоче використати Молдову у так званій "гібридній війні" проти Кремля.

"Погроза Лаврова, можливо, надала сміливості деяким проросійським гравцям спробувати посіяти політичну нестабільність та розкол у Молдові", - йдеться у звіті ISW.

Експерти додали, що після заяв Лаврова проросійська глава молдавської Гагаузії Євгенія Гуцул звинуватила "Молдовагаз" у блокування газопостачання від турецького постачальника. Співпрацю регіональний уряд погодило поза державними контрактами.

Проросійська чиновниця стверджує, що "Молдовагаз" продає газ за вищою ціною, ніж турецький постачальник. При цьому голова "Молдовагаз" Вадим Чебан заявив, що компанія не має фізичної чи юридичної можливості блокувати постачання газу до Гагаузії. Компанія не отримала необхідної документації для перемикання постачальників.

Також ISW нагадує, що президентка Молдови Майя Санду 13 листопада відхилила прохання Гуцул отримати місце у Кабінеті міністрів, бо та є членом забороненої проросійської партії "Шор". Цю політичну силу РФ використала для розхитування ситуації у Молдові, поки Конституційний суд не заборонив її.

"Росія провела ймовірну кампанію з дестабілізації Молдови на початку 2023 року, і Росія може спробувати відновити ці зусилля, щоб відвернути увагу міжнародної спільноти від війни в Україні", - вважають аналітики.

Вплив РФ на Молдову

Нагадаємо, раніше проросійська партія "Шор" у Молдові організовувала протести з метою скинути чинний уряд і вимагала імпічменту президента Майї Санду. У червні 2023 року Конституційний суд Молдови заборонив діяльність "Шор".

Раніше президент Молдови Майя Санду заявила, що Росія підкуповує виборців на місцевих виборах, які пройшли у листопаді.

Крім того, Кишинів намагається боротися з російською пропагандою. У жовтні 2023 року у Молдові заблокували доступ до 22 пропагандистських телеканалів РФ.