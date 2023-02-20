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Росія намагається здобути хоч якісь переваги. У ЗСУ розповіли про ситуацію на сході

Фото: Сергій Черtватий, речник Східного угруповання військ ЗСУ (Арміяinform/com.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

На сході України продовжують запеклі бойові дії. Російські окупанти зосереджують основні зусилля на Бахмутському та Лиманському напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Східного угруповання військ ЗСУ полковника Сергія Череватого в ефірі телемарафону.

"Ворог продовжує й надалі бути активним на сході, головними напрямками є Бахмутський та Лиманський, де він, незважаючи на втрати, бажає здобути хоч якісь переваги. Зокрема, тільки на Бахмутському напрямку за цю добу відбулося 202 обстріли, а також 32 боєзіткнення, в ході яких 212 окупантів було знищено і 214 здобули поранення", - сказав він.

За словами Череватого, в районі Лимана, Кремінної та Сватового противник посилив артилерійський вогонь. Зокрема, за добу було зафіксовано 235 обстрілів з РСЗВ та ствольної артилерії, відбулося 10 боєзіткнень, в ході яких 103 загарбники загинули і 74 отримали поранення.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зазначив, що наші захисники будуть обороняти Бахмут, доки це буде розумно.

Окрім того, РБК-Україна аналізувало, які шанси є у Росії на Донбасі та чи зможе Україна розпочати власний контрнаступ.

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