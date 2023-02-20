Россия пытается получить хоть какие-то преимущества. В ВСУ рассказали о ситуации на востоке

"Враг продолжает и дальше быть активным на востоке, главными направлениями являются Бахмутское и Лиманское, где он, несмотря на потери, желает получить хоть какие-то преимущества. В частности, только на Бахмутском направлении за эти сутки произошло 202 обстрела, а также 32 боестолкновения, в ходе которых 212 оккупантов были уничтожены и 214 получили ранения", - сказал он.

По словам Череватого, в районе Лимана, Кременной и Сватового противник усилил артиллерийский огонь. В частности, за сутки было зафиксировано 235 обстрелов из РСЗО и ствольной артиллерии, произошло 10 боестолкновений, в ходе которых 103 захватчика погибли и 74 получили ранения.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что наши защитники будут оборонять Бахмут, пока это будет разумно.

Кроме того, РБК-Украина анализировало, какие шансы есть у России на Донбассе и сможет ли Украина начать собственное контрнаступление.

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