Росія намагається вибудувати євразійську безпеку та зруйнувати світовий порядок, - ISW

Зазначається, що в понеділок, 9 вересня, у Саудівській Аравії міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров взяв участь у спільному міністерському засіданні стратегічного діалогу Росії та Ради співробітництва арабських держав Перської затоки (РСАДПЗ).

В кулуарах Стратегічного діалогу Росія - РСАДПЗ, Лавров провів переговори з генеральним секретарем Ради Джасемом Мухаммедом аль-Будайві, міністром закордонних справ Саудівської Аравії принцом Фейсалом ібн Фарханом та наслідним принцом і прем'єр-міністром Саудівської Аравії Мухаммедом ібн Салманом.

Під час зустрічей, очільник російського МЗС підкреслив зацікавленість Росії у розширенні співробітництва з країнами Перської затоки. Лавров і саудівські чиновники обговорили зміцнення торгівлі, культурних зв'язків та двосторонніх інвестицій. Також російський міністр запросив саудівського прем'єра ібн Салмана на саміт БРІКС до російської Казані, що відбудеться у жовтні 2024 року.

У звіті нагадали липневу заяву Лаврова про те, що Росія і Китай у рамках РСАДПЗ виступають за створення євразійської архітектури безпеки. Аналітики Інституту припустили, що свої зустрічі з лідерами держав Перської затоки, російський міністр використовував для просування саме цього порядку денного.

Аналітики не виключають, що цей візит Лаврова є частиною зусиль Кремля з просування створення запланованої ним "євразійської архітектури безпеки".

"Раніше ISW вже оцінював, що пропозиція стосовно євразійської архітектури безпеки відповідає довгостроковій стратегічній меті Росії, яка полягає в розпаді західної єдності, розпуску НАТО зсередини та руйнуванні нинішнього світового порядку", - йдеться у звіті.

Рада співробітництва арабських держав Перської затоки (РСАДПЗ) - регіональна закрита міжнародна організація, створена 25 травня 1981 року. До неї входять Бахрейн, Катар, Кувейт, Об'єднані Арабські Емірати, Оман і Саудівська Аравія. Також до членства запрошені Йорданія та Марокко.

Органами Ради є Верховна Рада глав держав, які зустрічаються щороку та Рада міністрів, що засідає раз на три місяці. Генеральний секретаріат базується в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.

Головною метою Ради є координація, співпраця та інтеграція у всіх економічних, соціальних і культурних справах.

За умовами Об'єднаної економічної угоди, тарифні бар'єри між шістьма державами були скасовані, і народи Перської Затоки вільні у відкритті провадження та здійсненні контрактів в будь-якій державі на рівних правах. Крім того, в планах є створення об'єднаних сил оборони для швидкого розгортання.