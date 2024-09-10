Росія намагається вибудувати євразійську безпеку та зруйнувати світовий порядок, - ISW

Російська Федерація намагається вибудувати євразійську архітектуру безпеки та використати її для руйнування нинішнього світового порядку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).
Зазначається, що в понеділок, 9 вересня, у Саудівській Аравії міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров взяв участь у спільному міністерському засіданні стратегічного діалогу Росії та Ради співробітництва арабських держав Перської затоки (РСАДПЗ).
В кулуарах Стратегічного діалогу Росія - РСАДПЗ, Лавров провів переговори з генеральним секретарем Ради Джасемом Мухаммедом аль-Будайві, міністром закордонних справ Саудівської Аравії принцом Фейсалом ібн Фарханом та наслідним принцом і прем'єр-міністром Саудівської Аравії Мухаммедом ібн Салманом.
Під час зустрічей, очільник російського МЗС підкреслив зацікавленість Росії у розширенні співробітництва з країнами Перської затоки. Лавров і саудівські чиновники обговорили зміцнення торгівлі, культурних зв'язків та двосторонніх інвестицій. Також російський міністр запросив саудівського прем'єра ібн Салмана на саміт БРІКС до російської Казані, що відбудеться у жовтні 2024 року.
У звіті нагадали липневу заяву Лаврова про те, що Росія і Китай у рамках РСАДПЗ виступають за створення євразійської архітектури безпеки. Аналітики Інституту припустили, що свої зустрічі з лідерами держав Перської затоки, російський міністр використовував для просування саме цього порядку денного.
Аналітики не виключають, що цей візит Лаврова є частиною зусиль Кремля з просування створення запланованої ним "євразійської архітектури безпеки".
"Раніше ISW вже оцінював, що пропозиція стосовно євразійської архітектури безпеки відповідає довгостроковій стратегічній меті Росії, яка полягає в розпаді західної єдності, розпуску НАТО зсередини та руйнуванні нинішнього світового порядку", - йдеться у звіті.
Рада співробітництва арабських держав Перської затоки (РСАДПЗ) - регіональна закрита міжнародна організація, створена 25 травня 1981 року. До неї входять Бахрейн, Катар, Кувейт, Об'єднані Арабські Емірати, Оман і Саудівська Аравія. Також до членства запрошені Йорданія та Марокко.
Органами Ради є Верховна Рада глав держав, які зустрічаються щороку та Рада міністрів, що засідає раз на три місяці. Генеральний секретаріат базується в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.
Головною метою Ради є координація, співпраця та інтеграція у всіх економічних, соціальних і культурних справах.
За умовами Об'єднаної економічної угоди, тарифні бар'єри між шістьма державами були скасовані, і народи Перської Затоки вільні у відкритті провадження та здійсненні контрактів в будь-якій державі на рівних правах. Крім того, в планах є створення об'єднаних сил оборони для швидкого розгортання.
Нагадаємо, за даними ЗМІ, нещодавно Росія планувала передати зброю єменським хуситам. Однак Кремль відмовився від цієї ідеї під тиском США і Саудівської Аравії.
Тим часом Індія відправить у Москву посланця для обговорення мирних ініціатив з припинення війни між РФ та Україною.
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