Россия пытается выстроить евразийскую безопасность и разрушить мировой порядок, - ISW

Отмечается, что в понедельник, 9 сентября, в Саудовской Аравии министр иностранных дел РФ Сергей Лавров принял участие в совместном министерском заседании стратегического диалога России и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).

В кулуарах Стратегического диалога Россия - ССАГПЗ, Лавров провел переговоры с генеральным секретарем Совета Джасемом Мухаммедом аль-Будайви, министром иностранных дел Саудовской Аравии принцем Фейсалом ибн Фарханом и наследным принцем и премьер-министром Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом.

Во время встреч, глава российского МИД подчеркнул заинтересованность России в расширении сотрудничества со странами Персидского залива. Лавров и саудовские чиновники обсудили укрепление торговли, культурных связей и двусторонних инвестиций. Также российский министр пригласил саудовского премьера ибн Салмана на саммит БРИКС в российскую Казань, который состоится в октябре 2024 года.

В отчете напомнили июльское заявление Лаврова о том, что Россия и Китай в рамках ССАГПЗ выступают за создание евразийской архитектуры безопасности. Аналитики Института предположили, что свои встречи с лидерами государств Персидского залива, российский министр использовал для продвижения именно этой повестки дня.

Аналитики не исключают, что этот визит Лаврова является частью усилий Кремля по продвижению создания предполагаемой им "евразийской архитектуры безопасности".

"Ранее ISW уже оценивал, что предложение относительно евразийской архитектуры безопасности соответствует долгосрочной стратегической цели России, которая заключается в распаде западного единства, роспуске НАТО изнутри и разрушении нынешнего мирового порядка", - говорится в отчете.

Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) - региональная закрытая международная организация, создана 25 мая 1981 года. В нее входят Бахрейн, Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Оман и Саудовская Аравия. Также к членству приглашены Иордания и Марокко.

Органами Совета являются Верховный Совет глав государств, которые встречаются ежегодно, и Совет министров, который заседает раз в три месяца. Генеральный секретариат базируется в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Главной целью Совета является координация, сотрудничество и интеграция во всех экономических, социальных и культурных делах.

По условиям Объединенного экономического соглашения, тарифные барьеры между шестью государствами были отменены, и народы Персидского Залива свободны в открытии производства и осуществлении контрактов в любом государстве на равных правах. Кроме того, планируется создать объединенные силы обороны для быстрого развертывания.