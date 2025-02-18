Росія намагається залишити війська у Сирії: в ISW назвали причину

Влада Росії планує зберегти обмежену військову присутність у Сирії. Кремль спробує нівелювати повернення впливу на країну бойовиків "Ісламської держави", хоча можливість реалізувати такий план викликає сумніви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg та на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Як повідомляють джерела видання, Москва близька до угоди з новим сирійським урядом, що має дозволити їй зберегти певну кількість персоналу і техніки в країні.

Один зі співрозмовників сказав, що Росія сподівається зберегти військово-морські та військово-повітряні бази, які вона використовувала в Сирії до того, як нинішній президент Ахмед Аш-Шараа очолив наступ повстанців, що повалили Башара Асада у грудні минулого року.

Водночас, зазначає Bloomberg, немає жодних гарантій, що нинішні переговори завершаться підписанням угоди. Однак перша в історії телефонна розмова між Путіним і новим президентом Сирії 12 лютого свідчить про зростання такої ймовірності. Остаточна угода стане другою великою зовнішньополітичною перемогою Росії лише цього місяця після того, як США заявили, що розпочнуть мирні переговори з Москвою про те, як припинити війну в Україні.

Це також ознака того, що Москва покращує свої відносини з новими правителями Сирії, чий заклятий ворог Асад пережив сирійську громадянську війну завдяки непохитній підтримці Росії та наразі здобув притулок у Москві.

"Багато європейських чиновників були зацікавлені в тому, щоб російські війська залишили Сирію. Однак деякі з них, особливо з Південної Європи, побоювалися, що Росія може переорієнтуватися на Лівію, якщо втратить свої військово-морські та військово-повітряні бази у Сирії. Ці два військові об'єкти дозволили Росії поширювати свій вплив в Африці та на Близькому Сході, а їхня втрата стала б для Кремля значною поразкою", - йдеться у публікації.

За даними Bloomberg, після падіння режиму Асада, Туреччина, Катар і Саудівська Аравія налагодили міцні зв'язки з Сирією, а вплив Росії та Ірану послабився.

Видання нагадало, що в січні спроби Москви домовитися з президентом аль-Шараа про утримання контролю над Тартуса, - свого єдиного порту в Середземному морі та розташованої поблизу авіабази Хмеймім, - зіткнулися з проблемами. У відповідь Путін заявив про готовність зробити свій внесок у відновлення країни.

"Минулого тижня під час телефонної розмови Путін сказав аль-Шараа, що готовий надати допомогу і сприяти в торгівлі товарами першої необхідності, щоб підтримати зруйновану сирійську економіку. Через кілька днів центральний банк Сирії доставив з Росії свіжі місцеві банкноти, щоб зменшити дефіцит готівки", - пише видання.

Bloomberg також зазначило, що Сирії бракує коштів на відновлення, а новий уряд перебрав на себе мільярдні борги перед Росією та Іраном.

Боротьба з "Ісламською державою"

Джерела Bloomberg зазначають, що ще однією причиною прагнення Росії залишити обмежений військовий контингент у Сирії, могла б стати допомога в боротьбі з угрупованням Ісламська держава (ІД), що активно діє на сході країни.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що тимчасовий уряд Сирії намагається отримати людські ресурси для допомоги в операціях проти ІД, оскільки уряд стикається з політичними і матеріальними реаліями формування та підготовки нової сирійської армії.

Однак, зазначають в Інституті, участь Росії в кампанії режиму Асада проти ІД, не змогла ефективно знищити угруповання в Сирії: російська авіація виявилася набагато ефективнішою в ударах по сирійських опозиційних групах від імені режиму, ніж по ісламістах.

В ISW переконані, що масштаб російського розгортання в Сирії вплине на успіх будь-яких російських операцій проти ІД. При цьому незрозуміло, чи буде "зменшена" військова присутність більш ефективною проти ісламістів, ніж російські сили в розпал розгортання російських військ у Сирії.

"У липні минулого року Центральне командування США повідомило про спроби ІД відновити позиції в Сирії після кількох років скорочення своїх можливостей. На думку аналітиків ISW, Росія у жодному разі не зможе замінити США або Сирійські демократичні сили в операціях з протидії ІД, якщо ісламісти спробують відновити свою діяльність", - вважають в Інституті вивчення війни.