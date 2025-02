У Сирії атакована російська авіабаза Хмеймім

Зазначається, що авіабазу атакують ракети і безпілотники.

"Величезні вибухи після першого в історії Ізраїлю удару по російській авіабазі в Сирії", - йдеться у повідомленні Visegrád 24.

Російська протиповітряна оборона була активована, але не змогла перехопити ракети.

BREAKING:



Huge explosions after Israel’s first ever strike on a Russian air base in Syria



Israeli hit a weapons depot at the Khmeimim Air Base moments after an Iranian plane unloaded weapons for Hezbollah



Russian air defenses were activated but failed to intercept the missiles pic.twitter.com/anDm0Vch6g