У Сирії атакована російська авіабаза Хмеймім

Ізраїль вдарив по складу зброї на російській авіабазі Хмеймім. Атака сталася за кілька хвилин після того, як іранський літак розвантажив зброю для ліванського угруповання "Хезболла".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SyrianOSINT, а також російські та сирійські пабліки.

Зазначається, що авіабазу атакують ракети і безпілотники.

"Величезні вибухи після першого в історії Ізраїлю удару по російській авіабазі в Сирії", - йдеться у повідомленні Visegrád 24.

Російська протиповітряна оборона була активована, але не змогла перехопити ракети.

BREAKING:



Huge explosions after Israel’s first ever strike on a Russian air base in Syria



Israeli hit a weapons depot at the Khmeimim Air Base moments after an Iranian plane unloaded weapons for Hezbollah



Russian air defenses were activated but failed to intercept the missiles pic.twitter.com/anDm0Vch6g — Visegrád 24 (@visegrad24) October 3, 2024

Паблік SyrianOSINT повідомляє про спроби перехопити безпілотники поки що невідомого походження. По цілях працює ППО аеродрому.

Reports of a drone attack to be taking place on the #Russian Khmeimim Airbase, near #Jableh, northwestern #Syria. Air defense systems are active and are trying to intercept incoming drones (unknown origin as of yet). pic.twitter.com/bevlEXbvxy — SyrianOSINT (@SyrianOsint) February 18, 2025

Паблік Syria News також повідомляє, що зенітні установки з російської бази в аеропорту Хмеймім ведуть боротьбу з безпілотниками невідомого походження в небі над аеропортом.

Також є повідомлення про атаку безпілотників на сирійський військово-морський коледж у Джабле.