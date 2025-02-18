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У Сирії атакована російська авіабаза Хмеймім

Вівторок 18 лютого 2025 03:49
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У Сирії атакована російська авіабаза Хмеймім Фото: авіабаза Хмеймім у Сирії (wikipedia.org)
Автор: Валерій Савицький

Ізраїль вдарив по складу зброї на російській авіабазі Хмеймім. Атака сталася за кілька хвилин після того, як іранський літак розвантажив зброю для ліванського угруповання "Хезболла".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SyrianOSINT, а також російські та сирійські пабліки.

Зазначається, що авіабазу атакують ракети і безпілотники.

"Величезні вибухи після першого в історії Ізраїлю удару по російській авіабазі в Сирії", - йдеться у повідомленні Visegrád 24.

Російська протиповітряна оборона була активована, але не змогла перехопити ракети.

Паблік SyrianOSINT повідомляє про спроби перехопити безпілотники поки що невідомого походження. По цілях працює ППО аеродрому.

Паблік Syria News також повідомляє, що зенітні установки з російської бази в аеропорту Хмеймім ведуть боротьбу з безпілотниками невідомого походження в небі над аеропортом.

Також є повідомлення про атаку безпілотників на сирійський військово-морський коледж у Джабле.

Падіння режиму Асада і російські бази в Сирії

На початку грудня минулого року бойовики ісламського угруповання "Хайят Тахрір аш-Шам" захопили більшість великих міст у Сирії, а також столицю Дамаск. Президент країни Башар Асад втік із родиною до Росії.

Після зміни влади, у Кремлі заявили про наміри зберегти свої військові бази у містах Хмеймім і Тартус.

Днями у протоці Ла-Манш були помічені російські кораблі, що вивозять боєприпаси з Сирії.

Раніше Ізраїль вже атакував дронами склад з боєприпасами біля авіабази Хмеймім.

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