Россия пытается оставить войска в Сирии: в ISW назвали причину

Власти России планируют сохранить ограниченное военное присутствие в Сирии. Таким образом Кремль попытается нивелировать влияние в стране боевиков "Исламского государства", хотя возможность реализовать этот план вызывает сомнения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg и на отчет Института изучения войны (ISW).

Как сообщают источники издания, Москва близка к соглашению с новым сирийским правительством, что должно позволить ей сохранить определенное количество персонала и техники в стране.

Один из собеседников сказал, что Россия надеется сохранить военно-морские и военно-воздушные базы, которые она использовала в Сирии до того, как нынешний президент Ахмед Аш-Шараа возглавил наступление повстанцев, свергнувших Башара Асада в декабре прошлого года.

В то же время, отмечает Bloomberg, нет никаких гарантий, что нынешние переговоры завершатся подписанием соглашения. Однако первый в истории телефонный разговор между Путиным и новым президентом Сирии 12 февраля свидетельствует о росте такой вероятности. Окончательное соглашение станет второй большой внешнеполитической победой России только в этом месяце после того, как США заявили, что начнут мирные переговоры с Москвой о том, как прекратить войну в Украине.

Это также признак того, что Москва улучшает свои отношения с новыми правителями Сирии, чей заклятый враг Асад пережил сирийскую гражданскую войну благодаря непоколебимой поддержке России и сейчас получил убежище в Москве.

"Многие европейские чиновники были заинтересованы в том, чтобы российские войска покинули Сирию. Однако некоторые из них, особенно из Южной Европы, опасались, что Россия может переориентироваться на Ливию, если потеряет свои военно-морские и военно-воздушные базы в Сирии. Эти два военных объекта позволили России распространять свое влияние в Африке и на Ближнем Востоке, и их потеря стала бы для Кремля значительным поражением", - говорится в публикации.

По данным Bloomberg, после падения режима Асада, Турция, Катар и Саудовская Аравия наладили прочные связи с Сирией, а влияние России и Ирана ослабло.

Издание напомнило, что в январе попытки Москвы договориться с президентом аль-Шараа об удержании контроля над Тартусом, - своего единственного порта в Средиземном море и расположенной вблизи авиабазы Хмеймим, - столкнулись с проблемами. В ответ Путин заявил о готовности внести свой вклад в восстановление страны.

"На прошлой неделе во время телефонного разговора Путин сказал аль-Шараа, что готов оказать помощь и содействовать в торговле товарами первой необходимости, чтобы поддержать разрушенную сирийскую экономику. Через несколько дней центральный банк Сирии доставил из России свежие местные банкноты, чтобы уменьшить дефицит наличности", - пишет издание.

Bloomberg также отметило, что Сирии не хватает средств на восстановление, а новое правительство взяло на себя миллиардные долги перед Россией и Ираном.

Борьба с "Исламским государством"

Источники Bloomberg отмечают, что еще одной причиной стремления России оставить ограниченный военный контингент в Сирии, могла бы стать помощь в борьбе с группировкой Исламское государство (ИГ), которая активно действует на востоке страны.

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что временное правительство Сирии пытается получить человеческие ресурсы для помощи в операциях против ИГ, поскольку правительство сталкивается с политическими и материальными реалиями формирования и подготовки новой сирийской армии.

Однако, отмечают в Институте, участие России в кампании режима Асада против ИГ, не смогло эффективно уничтожить группировку в Сирии. Российская авиация оказалась гораздо более эффективной в нанесении ударов по сирийским оппозиционным группам от имени режима, чем по исламистам.

В ISW убеждены, что масштаб российского развертывания в Сирии повлияет на успех любых российских операций против ИГ. При этом непонятно, будет ли "уменьшенное" военное присутствие более эффективным против исламистов, чем российские силы в разгар развертывания российских войск в Сирии.

"В июле прошлого года Центральное командование США сообщило о попытках ИГ восстановить позиции в Сирии после нескольких лет сокращения своих возможностей. По мнению аналитиков ISW, Россия ни в коем случае не сможет заменить США или Сирийские демократические силы в операциях по противодействию ИГ, если исламисты попытаются возобновить свою деятельность", - считают в Институте изучения войны.