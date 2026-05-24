Росія намагається втягнути Азію у гібридну війну проти Заходу, - ЦПД

Погрози Європі та заяви про "азійське НАТО"

Як зазнасили в ЦПД, під час виступу на слуханнях з євразійської безпеки очільник Міністерства закордонних справ РФ Сергій Лавров звинуватив США у нібито створенні "азійського НАТО".

Російський міністр також вдався до відкритих залякувань європейських лідерів та заявив, що Захід нібито формує "групу нападу на Росію".

"Озброєна боротьба з РФ завжди закінчувалася погано для Європи", - пригрозив Лавров, підкресливши, що війна має завершитися усуненням загроз із західного напрямку на тривалу історичну перспективу.

Мета кремлівських маніпуляцій

У Центрі протидії дезінформації пояснюють, що такі заяви є спробою концептуально переформатувати загарбницьку війну проти України та подати її як перший етап "побудови нового світопорядку".

Таким чином Кремль прагне посіяти страх серед європейських еліт, щоб змусити їх відмовитися від підтримки Києва.

Водночас Москва маніпулює побоюваннями держав Азії, нав'язуючи їм думку, що тільки Росія може захистити їх від нібито деструктивних дій Заходу.

Головна мета російського керівництва полягає у створенні ілюзії глобальної коаліції, аби розмити власну відповідальність за порушення міжнародного права та знайти додаткову підтримку для ведення війни, яка вже суттєво виснажила ресурси РФ.