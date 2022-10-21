ua ru
Пт, 21 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россия пытается реактивировать шпионские сети в Европе, - СМИ

Новина українською →
Пятница 21 октября 2022 16:52
Россия пытается реактивировать шпионские сети в Европе, - СМИ Фото: Россия пытается реактивировать шпионские сети в Европе (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Французская разведка обнаружила после вторжения в Украину агентов российских военных спецслужб, использующих новые профили во избежание западного наблюдения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Le Monde.

Война в Украине привела к тому, что многие россияне захотели поехать на время, чтобы избежать санкций, наложенных на Россию, частичной мобилизации или просто уехать из страны.

"Получив летом заявление Юлии Чифманович на получение визы, французские консульские службы не сразу заподозрили шпионство", - говорится в сообщении.

Как пишет Le Monde, самые опасные шпионы, убийцы и диверсанты президента РФ Владимира Путина редко бывают женщинами. Но поскольку страна, готовая на все, чтобы возобновить наступление на Украину, была в порядке, они ждали мнения французских спецслужб, чтобы дать ответ.

"Окончательный отказ в выдаче визы является результатом "непонятного" мнения французских спецслужб", - заявил изданию французский дипломат.

Издание сообщает, что Юлия Шифманович настоящая личность, должна быть спутницей Александра Кулагина, сотрудника части 29155 161-го специального учебного центра российской военной разведки ГРУ, подразделения, ответственного за покушение, в 2018 году в Солсбери, с препаратом паралитического действия против Сергея.

С тех пор западные спецслужбы полагали, что нейтрализовали эту угрозу, установив всех ее участников. Таким образом, эта заявка на получение визы во Францию на фоне войны в Украине будет означать, что часть 29155 не умерла и теперь она выберет новые профили, женщин или очень молодых агентов, чтобы избежать западного наблюдения и европейских ордеров на арест.

Напомним, что российские дипломаты в Нидерландах собирали информацию для армии РФ.

Также правительство Германии выдало визу российскому шпиону.

Ранее сообщалось, что в Черногории задержали несколько десятков россиян по подозрению в шпионаже.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Франция Российская Федерация
NEWS
"Укрэнерго" вводит контролируемое потребление электроэнергии: список областей
"Укрэнерго" вводит контролируемое потребление электроэнергии: список областей
DAILY
Денис "Кит" Прохоров: Если не будет Украины, свободной Беларуси тоже не будет
Роман Чернышевкорреспондент Денис "Кит" Прохоров: Если не будет Украины, свободной Беларуси тоже не будет