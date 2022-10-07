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Уряд Німеччини видав візу російському шпигуну, - Spiegel

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П'ятниця 07 жовтня 2022 20:50
Уряд Німеччини видав візу російському шпигуну, - Spiegel Фото: уряд Німеччини видав візу російському шпигуну (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Федеральний уряд Німеччини видав в'їзну візу підозрюваному в шпигунстві росіянину, незважаючи на заперечення Федерального відомства з охорони конституції і розвідки іншої європейської країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

Зазначається, що росіянин, якого спецслужби класифікують як шпигуна, вперше подав заявку на отримання візи у Москві в липні. При цьому він пред'явив запрошення від російського генконсульства в Лейпцигу. Проте на це відразу звернули увагу спецслужби, і його заявку було відхилено.

Проте у ході перемовин про акредитацію співробітників посольства Німеччини в РФ російська сторона знову підняла це питання і попросила про новий розгляд. У серпні чоловік подав нову заявку.

Під час другої спроби німецький консульський відділ не помітив підозри у шпигунстві, тому візу було надано. Згідно з внутрішнім розслідуванням, попередження Федеральної служби захисту конституції Німеччини було проігноровано через помилку. Надалі помилку визнали, а візу анулювали.

Spiegel повідомляє, що така ситуація стала можливою завдяки тому, що МЗС Німеччини захотіло акредитувати дипломатів у Москві. При цьому Німеччина повинна акредитувати російських дипломатів у Німеччині.

Зазначається, що випадкова видача візи була пов'язана з бажанням висловити вдячність російській стороні. При цьому сам факт того, що Німеччина продовжує акредитацію російських дипломатів, деякі держави сприймають з підозрою.

Як повідомлялося раніше, у Нідерландах затримали чоловіка за підозрою у продажі мікрочипів Росії в обхід санкцій.

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