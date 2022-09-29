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У Чорногорії затримали кілька десятків росіян за підозрою у шпигунстві

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Москва, Четвер 29 вересня 2022 15:31
У Чорногорії затримали кілька десятків росіян за підозрою у шпигунстві Фото: влада Чорногорії затримала 36 росіян за підозрою у шпигунстві (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Влада Чорногорії розпочала розслідування щодо громадян Росії за звинуваченням у шпигунстві. У злочинній діяльності підозрюються шість російських дипломатів, 30 громадян Росії з тимчасовою посвідкою на проживання та два чорногорці. Усіх їх затримано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Поліція також провела обшуки у кількох квартирах у пошуках доказів змови та шпигунства.

"За рішенням суду поліція проводить обшуки у низці квартир та інших приміщень у зв'язку з обґрунтованими підозрами у змові з метою створення злочинного формування та шпигунства", - заявив прес-секретар Агентства національної безпеки Чорногорії Вукас Радонич.

За його словами, після завершення обшуків буде визначено, кому буде пред'явлено звинувачення, і хто перебуватиме під вартою до суду.

Раніше ми писали, що парламент Чорногорії рішенням більшості ухвалив пропозицію про запуск процедури відставки президента Міло Джукановича через порушення конституції країни.

Зазначимо, що Чорногорія запровадила санкції проти Росії за напад на Україну. Відповідне рішення було ухвалено у квітні.

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