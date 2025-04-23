Росія намагається прорвати адмінмежі Дніпропетровської області до 9 травня, - ОСУВ "Хортиця"

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що Покровський напрямок це найгарячіша точка фронту - 53 штурмові дії відбили ЗСУ в районах Березівки, Котлярівки, Преображенки, Водяного Другого, Малинівки, Удачного та низки інших населених пунктів.

Крім того, минулої доби втрати російських загарбників склали 1210 осіб. Також українські воїни знешкодили вісім танків, 11 бойових броньованих машин, 85 артилерійських систем, одну РСЗВ, засіб ППО, 138 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 163 автомобілі та одиницю спеціальної техніки окупантів.

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