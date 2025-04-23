ЗСУ відбили понад 50 штурмів росіян біля Покровська: Генштаб оновив карту боїв

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

За минулу добу на фронті відбулося 144 бойових зіткнення.

Противник продовжує масово застосовувати авіацію та дрони: зафіксовано 125 авіаударів із скиданням 242 керованих авіабомб (КАБ), 6019 обстрілів, у тому числі 150 - з реактивних систем залпового вогню.

Також окупанти застосували близько 2800 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Бояро-Лежачі, Петрушівка, Угроїди, Миропільське, Проходи Сумської області; Покровськ, Удачне, Новомиколаївка, Сухий Яр, Зоря, Водяне, Гродівка, Красний Яр, Олексіївка, Новопавлівка, Багатир, Новопіль, Олександро-Калинове, Яблунівка, Ялта Донецької області; Біляківка Дніпропетровської області; Запоріжжя, Гуляйполе, Новодарівка, Лобкове, Кам’янське, Степногірськ Запорізької області; Іванівка Херсонської області.

"За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 19 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, чотири артилерійські засоби, засіб ППО та пункт управління противника", - звітував Генштаб

Ситуація на напрямках

Харківський напрямок. Противник чотири рази намагався прорватися в районі Вовчанська, проте всі атаки було відбито.

Куп’янський напрямок. Три спроби штурму в районах Загризового та Нової Кругляківки завершилися безуспішно для загарбників.

Лиманський напрямок. Ворог здійснив 14 атак - у районах Колодязів, Надії, Новомихайлівки та в напрямках Ольгівки, Глущенкового, Новосергіївки.

Сіверський напрямок. Три спроби прориву в районах Григорівки та Верхньокам’янського були зупинені.

Краматорський напрямок. Шість атак противника поблизу Ступочок, Білої Гори та в бік Майського відбили українські захисники.

Торецький напрямок. 13 атак зафіксовано в районах Дачного, Дружби, Торецька та в напрямку Щербинівки.

Покровський напрямок. Найгарячіша точка фронту - 53 штурмові дії в районах Березівки, Котлярівки, Преображенки, Водяного Другого, Малинівки, Удачного та низки інших населених пунктів.

Новопавлівський напрямок. 17 атак у районах Костянтинополя, Привільного, Новосілки, а також в бік Олексіївки й Одрадного.

Оріхівський напрямок. П’ять штурмів у районах Малих Щербаків, Степового та П’ятихаток.

Гуляйпільський і Придніпровський напрямки. Активних бойових дій ворог не проводив.

Волинський і Поліський напрямки. Ознак формування наступальних угруповань не зафіксовано.

Курська область. Українські оборонці продовжують операцію в прикордонних районах Росії. За добу ворог завдав 15 авіаударів (36 КАБ) і здійснив 344 обстріли, з них сім - із РСЗВ. Було відбито 22 атаки противника.