Россия пытается прорвать админграницы Днепропетровской области до 9 мая, - ОСУВ "Хортица"

Ситуация на фронте

Напомним, что Покровское направление это самая горячая точка фронта - 53 штурмовые действия отбили ВСУ в районах Березовки, Котляровки, Преображенки, Водяного Второго, Малиновки, Удачного и ряда других населенных пунктов.

Кроме того, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1210 человек. Также украинские воины обезвредили восемь танков, 11 боевых бронированных машин, 85 артиллерийских систем, одну РСЗО, средство ПВО, 138 БпЛА оперативно-тактического уровня, 163 автомобиля и единицу специальной техники оккупантов.

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