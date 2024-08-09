Россия пытается прорвать оборону, ВСУ отбиваются, - Генштаб

На фронте за прошедшие сутки на фронте произошло 101 боевое столкновение. Россия пытается прорвать оборону украинских войск, ВСУ отбивают атаки врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Вчера сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 19 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники, поразили три станции РЭБ, три РЛС, четыре артиллерийских системы, два пункта управления и три наблюдательных поста российских захватчиков.

Ситуация на направлениях:

Харьковское. Враг продолжал штурмовые действия. Произошло шесть боевых столкновений в районе Волчанска.

Купянское. Зафиксированы три вражеских атаки. Силы обороны отражали штурмовые действия противника возле Синьковки, Петропавловки и в направлении Глушковки.

Лиманское. Украинские войска отразили 24 штурма оккупантов в районах населенных пунктов Макеевка, Терны и Невское.

Северское. Силы обороны отразили 13 атак вблизи Ивано-Дарьевки, Спорного, Верхнекаменского и Выемки. Возле последней враг провел пять атак.

Краматорское. Украинские воины остановили десять попыток противника прорвать нашу оборону в районах Часового Яра и Калиновки.

Торецкое. Враг при поддержке авиации совершил девять атак. Усилия сосредотачивались в районах населенных пунктов Северное, Нью-Йорк и Торецк. Кроме того, штурмовал близи Железного.

Покровское. Защитники отразили 29 атак. Основные усилия враг сосредотачивался в районах Пантелеймоновки, Новоалександровки, Воздвиженки, Ивановки, Желанного, Новоселовки Первой и Яснобродовки.

Кураховское. Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Красногоровки и Константиновки. Всего враг три раза пытался прорвать оборону наших войск на этом направлении.

Времевское. Оккупанты совершили три атаки наших позиций в направлении Водяного и Угледара. Противник Успеха не имел.

Ореховское. Произошло одно безуспешное для врага боевое столкновение недалеко от Малой Токмачки.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, значительно активизировал деятельность авиации, с территории РФ совершал обстрелы приграничных населенных пунктов.