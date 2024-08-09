Россия пытается прорвать оборону, ВСУ отбиваются, - Генштаб
На фронте за прошедшие сутки на фронте произошло 101 боевое столкновение. Россия пытается прорвать оборону украинских войск, ВСУ отбивают атаки врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Вчера сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 19 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники, поразили три станции РЭБ, три РЛС, четыре артиллерийских системы, два пункта управления и три наблюдательных поста российских захватчиков.
Ситуация на направлениях:
Харьковское. Враг продолжал штурмовые действия. Произошло шесть боевых столкновений в районе Волчанска.
Купянское. Зафиксированы три вражеских атаки. Силы обороны отражали штурмовые действия противника возле Синьковки, Петропавловки и в направлении Глушковки.
Лиманское. Украинские войска отразили 24 штурма оккупантов в районах населенных пунктов Макеевка, Терны и Невское.
Северское. Силы обороны отразили 13 атак вблизи Ивано-Дарьевки, Спорного, Верхнекаменского и Выемки. Возле последней враг провел пять атак.
Краматорское. Украинские воины остановили десять попыток противника прорвать нашу оборону в районах Часового Яра и Калиновки.
Торецкое. Враг при поддержке авиации совершил девять атак. Усилия сосредотачивались в районах населенных пунктов Северное, Нью-Йорк и Торецк. Кроме того, штурмовал близи Железного.
Покровское. Защитники отразили 29 атак. Основные усилия враг сосредотачивался в районах Пантелеймоновки, Новоалександровки, Воздвиженки, Ивановки, Желанного, Новоселовки Первой и Яснобродовки.
Кураховское. Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Красногоровки и Константиновки. Всего враг три раза пытался прорвать оборону наших войск на этом направлении.
Времевское. Оккупанты совершили три атаки наших позиций в направлении Водяного и Угледара. Противник Успеха не имел.
Ореховское. Произошло одно безуспешное для врага боевое столкновение недалеко от Малой Токмачки.
На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, значительно активизировал деятельность авиации, с территории РФ совершал обстрелы приграничных населенных пунктов.
Россия несет потери
Российская армия за сутки потеряла еще более тысячи оккупантов. Также ВСУ уничтожили десятки единиц техники.
Всего с начала полномасштабной войны украинские защитники ликвидировали более 588 тысяч российских захватчиков. Россия пытается скрыть потери своих оккупационных войск.
Добавим, по словам главкома ВСУ Александра Сырского, Россия планирует до конца года увеличить количество своих войск в Украине до 690 тысяч.
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