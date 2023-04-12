Росія намагається поповнити свою армію українцями з окупованих територій, - мер Мелітополя

Росія зазнає значних втрат на фронті. Для того, щоб поповнити кількість військових РФ оголосила приховану мобілізацію на тимчасово зайнятій території Запорізької області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мелітопольського міського голови Івана Федорова.
За його словами, на окупованих територіях Росія оголосила про можливість заключити контракт з армією. Там також утворили псевдо військкомат і змушують чоловіків ставати на облік.
"На тимчасово зайнятій території Запорізької області загарбники намагаються знайти людей, готових стати гарматним м’ясом для країни-агресора", - розповів Федоров.
Місцеві колаборанти організовують військові батальйони.
"Гауляйтер Балицький зібрав "батальйон судоплатова", який все не доїде до зони бойових дій, зате знімає "героїчні" відео в глибокому тилу. Тепер шахрай і самозванець Жидков, який був начальником окупаційної поліції, збирає "козацький" батальйон", - сказав він.
Нагадаємо, 11 квітня, російська Держдума схвалила законопроекти, які вводять нові методи для мобілізації росіян. Зокрема, пропонується видача повісток онлайн, а на військовий облік будуть ставити навіть без присутності громадянина у військкоматі.
Також в Росії з 1 квітня стартував весняний призов на військову службу. В рамках нього російський диктатор Володимир Путін хоче призвати 147 тисяч росіян.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.