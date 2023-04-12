Россия пытается пополнить свою армию украинцами с оккупированных территорий, - мэр Мелитополя

Россия несет значительные потери на фронте. Для того чтобы пополнить количество военных, РФ объявила скрытую мобилизацию на временно занятой территории Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Мелитопольского городского головы Ивана Федорова.

"Гауляйтер Балицкий собрал "батальон судоплато", который все не доедет до зоны боевых действий, зато снимает "героические" видео в глубоком тылу. Теперь мошенник и самозванец Жидков, который был начальником оккупационной полиции, собирает "казацкий" батальон", - сказал он. .

По его словам, на оккупированных территориях Россия объявила о возможности заключить контракт с армией. Там также образовали псевдо военкомат и заставляют мужчин становиться на учет.

Напомним, 11 апреля, российская Госдума одобрила законопроекты, вводящие новые методы для мобилизации россиян. В частности, предлагается выдача повесток онлайн, а на военный учет будут ставить даже без присутствия гражданина в военкомате.

Также в России с 1 апреля стартовал весенний призыв на военную службу. В рамках него российский диктатор Владимир Путин хочет призвать 147 тысяч россиян.

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