Росія намагається перетворити Чорне море на інструмент залякування, - Сибіга

Посилення ППО та безпека в Чорному морі

Під час переговорів із грецьким колегою Джорджем Герапетрітісом очільник МЗС України розповів про наслідки безупинних ударів РФ по українських містах, а також критичній та портовій інфраструктурі.

Сибіга наголосив, що зростаючі масштаби російського ракетного та дронового терору вимагають невідкладних дій щодо захисту неба. Поряд із цим ключовою темою розмови стала безпека морських шляхів.

"Постійні атаки Росії на українські порти, морську інфраструктуру та цивільні судна становлять пряму загрозу свободі судноплавства, міжнародній торгівлі та глобальній продовольчій безпеці. Для України та Греції, двох морських держав, свобода судноплавства є питанням принципу та безпеки", - підкреслив український міністр.

Спільна протидія російському тиску

Глава української дипломатії зауважив, що Москва намагається перетворити Чорноморський регіон на майданчик для залякування та тиску.

"Росія намагається перетворити Чорне море - життєво важливу артерію, що з'єднує країни, ринки та людей - на ще один інструмент тиску та залякування. Ми поділяємо зацікавленість у тому, щоб воно залишалося відкритим, безпечним та вільним для морського судноплавства", - зазначив Сибіга.

Дипломати обмінялися думками щодо поточної безпекової ситуації, узгодили пріоритети двосторонньої співпраці та домовилися підтримувати постійний контакт.