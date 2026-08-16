Россия пытается превратить Черное море в инструмент устрашения, - Сибига

Усиление ПВО и безопасность в Черном море

Во время переговоров с греческим коллегой Джорджем Герапетритисом глава МИД Украины рассказал о последствиях непрерывных ударов РФ по украинским городам, а также критической и портовой инфраструктуре.

Сибига подчеркнул, что растущие масштабы российского ракетного и дронового террора требуют безотлагательных действий по защите неба. Наряду с этим ключевой темой беседы стала безопасность морских путей.

"Постоянные атаки России на украинские порты, морскую инфраструктуру и гражданские суда представляют прямую угрозу свободе судоходства, международной торговле и глобальной продовольственной безопасности. Для Украины и Греции, двух морских государств, свобода судоходства является вопросом принципа и безопасности", - подчеркнул украинский министр.

Совместное противодействие российскому давлению

Глава украинской дипломатии отметил, что Москва пытается превратить Черноморский регион в площадку для запугивания и давления.

"Россия пытается превратить Черное море - жизненно важную артерию, соединяющую страны, рынки и людей - в еще один инструмент давления и устрашения. Мы разделяем заинтересованность в том, чтобы оно оставалось открытым, безопасным и свободным для морского судоходства", - отметил Сибига.

Дипломаты обменялись мнениями относительно текущей ситуации безопасности, согласовали приоритеты двустороннего сотрудничества и договорились поддерживать постоянный контакт.