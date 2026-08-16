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Росія намагається перетворити Чорне море на інструмент залякування, - Сибіга

20:25 16.08.2026 Нд
2 хв
Чорне море стає гарячою точкою
aimg Сергій Козачук
Росія намагається перетворити Чорне море на інструмент залякування, - Сибіга Фото: міністр закордонних справ України Андрій Сибіга (facebook.com/andrij.sybiha)
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Україна та Греція активізують співпрацю задля посилення ППО та гарантування безпеки цивільного судноплавства у Чорному морі. Постійні російські атаки роблять захист українського неба нагальним завданням.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у соцмережі X.

Посилення ППО та безпека в Чорному морі

Під час переговорів із грецьким колегою Джорджем Герапетрітісом очільник МЗС України розповів про наслідки безупинних ударів РФ по українських містах, а також критичній та портовій інфраструктурі.

Сибіга наголосив, що зростаючі масштаби російського ракетного та дронового терору вимагають невідкладних дій щодо захисту неба. Поряд із цим ключовою темою розмови стала безпека морських шляхів.

"Постійні атаки Росії на українські порти, морську інфраструктуру та цивільні судна становлять пряму загрозу свободі судноплавства, міжнародній торгівлі та глобальній продовольчій безпеці. Для України та Греції, двох морських держав, свобода судноплавства є питанням принципу та безпеки", - підкреслив український міністр.

Спільна протидія російському тиску

Глава української дипломатії зауважив, що Москва намагається перетворити Чорноморський регіон на майданчик для залякування та тиску.

"Росія намагається перетворити Чорне море - життєво важливу артерію, що з'єднує країни, ринки та людей - на ще один інструмент тиску та залякування. Ми поділяємо зацікавленість у тому, щоб воно залишалося відкритим, безпечним та вільним для морського судноплавства", - зазначив Сибіга.

Дипломати обмінялися думками щодо поточної безпекової ситуації, узгодили пріоритети двосторонньої співпраці та домовилися підтримувати постійний контакт.

Блокада Чорного моря та експорт зерна

Нагадаємо, нещодавно українські фермери опинились на межі банкрутства через атаки РФ на морські порти. Ворожі обстріли практично заблокували експорт аграрної продукції з Чорного моря, через що за перші два тижні серпня обсяги відвантажень зерна впали на 75% у річному вимірі, а фінансові втрати України можуть сягнути 2,5 млрд доларів.

Водночас у МЗС наголошують, що Україна може відновити експорт попри блокаду морського коридору. За словами очільника відомства Андрія Сибіги, Київ вже має напрацьовані рішення для відновлення логістики та залучає до цього процесу міжнародних союзників.

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