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Россия пытается превратить Черное море в инструмент устрашения, - Сибига

20:25 16.08.2026 Вс
2 мин
Черное море становится горячей точкой
aimg Сергей Козачук
Россия пытается превратить Черное море в инструмент устрашения, - Сибига Фото: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (facebook.com/andrij.sybiha)
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Украина и Греция активизируют сотрудничество в целях усиления ПВО и обеспечения безопасности гражданского судоходства в Черном море. Постоянные российские атаки делают защиту украинского неба насущной задачей.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в соцсети X.

Усиление ПВО и безопасность в Черном море

Во время переговоров с греческим коллегой Джорджем Герапетритисом глава МИД Украины рассказал о последствиях непрерывных ударов РФ по украинским городам, а также критической и портовой инфраструктуре.

Сибига подчеркнул, что растущие масштабы российского ракетного и дронового террора требуют безотлагательных действий по защите неба. Наряду с этим ключевой темой беседы стала безопасность морских путей.

"Постоянные атаки России на украинские порты, морскую инфраструктуру и гражданские суда представляют прямую угрозу свободе судоходства, международной торговле и глобальной продовольственной безопасности. Для Украины и Греции, двух морских государств, свобода судоходства является вопросом принципа и безопасности", - подчеркнул украинский министр.

Совместное противодействие российскому давлению

Глава украинской дипломатии отметил, что Москва пытается превратить Черноморский регион в площадку для запугивания и давления.

"Россия пытается превратить Черное море - жизненно важную артерию, соединяющую страны, рынки и людей - в еще один инструмент давления и устрашения. Мы разделяем заинтересованность в том, чтобы оно оставалось открытым, безопасным и свободным для морского судоходства", - отметил Сибига.

Дипломаты обменялись мнениями относительно текущей ситуации безопасности, согласовали приоритеты двустороннего сотрудничества и договорились поддерживать постоянный контакт.

Блокада Черного моря и экспорт зерна

Напомним, недавно украинские фермеры оказались на грани банкротства из-за атак РФ на морские порты. Вражеские обстрелы практически заблокировали экспорт аграрной продукции из Черного моря, из-за чего за первые две недели августа объемы отгрузок зерна упали на 75% в годовом исчислении, а финансовые потери Украины могут составить 2,5 млрд долларов.

В то же время в МИД отмечают, что Украина может возобновить экспорт, несмотря на блокаду морского коридора. По словам главы ведомства Андрея Сибиги, Киев уже имеет наработанные решения по восстановлению логистики и привлекает к этому процессу международных союзников.

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