Россия пытается превратить Черное море в инструмент устрашения, - Сибига
Украина и Греция активизируют сотрудничество в целях усиления ПВО и обеспечения безопасности гражданского судоходства в Черном море. Постоянные российские атаки делают защиту украинского неба насущной задачей.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в соцсети X.
Усиление ПВО и безопасность в Черном море
Во время переговоров с греческим коллегой Джорджем Герапетритисом глава МИД Украины рассказал о последствиях непрерывных ударов РФ по украинским городам, а также критической и портовой инфраструктуре.
Сибига подчеркнул, что растущие масштабы российского ракетного и дронового террора требуют безотлагательных действий по защите неба. Наряду с этим ключевой темой беседы стала безопасность морских путей.
"Постоянные атаки России на украинские порты, морскую инфраструктуру и гражданские суда представляют прямую угрозу свободе судоходства, международной торговле и глобальной продовольственной безопасности. Для Украины и Греции, двух морских государств, свобода судоходства является вопросом принципа и безопасности", - подчеркнул украинский министр.
Совместное противодействие российскому давлению
Глава украинской дипломатии отметил, что Москва пытается превратить Черноморский регион в площадку для запугивания и давления.
"Россия пытается превратить Черное море - жизненно важную артерию, соединяющую страны, рынки и людей - в еще один инструмент давления и устрашения. Мы разделяем заинтересованность в том, чтобы оно оставалось открытым, безопасным и свободным для морского судоходства", - отметил Сибига.
Дипломаты обменялись мнениями относительно текущей ситуации безопасности, согласовали приоритеты двустороннего сотрудничества и договорились поддерживать постоянный контакт.
Блокада Черного моря и экспорт зерна
Напомним, недавно украинские фермеры оказались на грани банкротства из-за атак РФ на морские порты. Вражеские обстрелы практически заблокировали экспорт аграрной продукции из Черного моря, из-за чего за первые две недели августа объемы отгрузок зерна упали на 75% в годовом исчислении, а финансовые потери Украины могут составить 2,5 млрд долларов.
В то же время в МИД отмечают, что Украина может возобновить экспорт, несмотря на блокаду морского коридора. По словам главы ведомства Андрея Сибиги, Киев уже имеет наработанные решения по восстановлению логистики и привлекает к этому процессу международных союзников.