Росія намагається перешкоджати в отримуванні Україною енергетичного обладнання

Російська Федерація намагається різними способами перешкоджати Україні отримувати допомогу з інших країн з енергетичним обладнанням. Москва шукає на Заході проросійських політиків і лобістів РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра енергетики Ярослава Демченкова в інтерв'ю ЛІГА.net.

"Війна йде не лише на полі бою. Росія різними способами намагається послабити санкції, вплинути на європейське суспільство або політиків", - заявив Демченков.

Він підкреслив, у Путіна взимку є головний козир і це - "генерал холод".

"Він дуже хоче використати цей ресурс. Зараз у країнах Заходу Україна - у фаворитах, проте там усе ще можна знайти проросійських політиків. У кожній країні, яка довгі роки отримувала від торгівлі із РФ дуже великі гроші, є їхнє лобі", - розповів Демченков.

За його словами, щойно ворогу стає відомо, що ми звертаємося по допомогу, він залучає свої важелі впливу.

"Саме тому нам доводиться воювати на два фронти: один - в Україні на полі бою, а другий - в Європі, де ми відстоюємо українську позицію та лобіюємо санкції проти Росії", - підсумував Демченков.

Нагадаємо, що вже майже два місяці РФ завдає масованих ракетних ударів по українській енергосистемі. Протягом цього часу більш як три сотні ракет та дронів атакували об’єкти енергетики по всій країні.

Про те, як Україна пережила вісім хвиль ракетних атак на енергетичну інфраструктуру - читайте в матеріалі РБК-Україна.