Россия пытается препятствовать в получении Украиной энергетического оборудования

Российская Федерация пытается разными способами препятствовать Украине получать помощь из других стран с энергетическим оборудованием. Москва ищет на Западе пророссийских политиков и лоббистов РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра энергетики Ярослава Демченкова в интервью ЛІГА.net.

"Война идет не только на поле боя. Россия разными способами пытается ослабить санкции, повлиять на европейское общество или политиков", - заявил Демченков.

Он подчеркнул, у Путина зимой есть главный козырь и это - "генерал холод".

"Он очень хочет использовать этот ресурс. Сейчас в странах Запада Украина - в фаворитах, однако там все еще можно найти пророссийских политиков. В каждой стране, которая долгие годы получала от торговли с РФ очень большие деньги, есть их лобби", - рассказал Демченков.

По его словам, как только врагу становится известно, что мы обращаемся за помощью, он привлекает свои рычаги влияния.

"Именно поэтому нам приходится воевать на два фронта: один - в Украине на поле боя, а второй - в Европе, где мы отстаиваем украинскую позицию и лоббируем санкции против России", - подытожил Демченков.

Напомним, что уже почти два месяца РФ наносит массированные ракетные удары по украинской энергосистеме. В течение этого времени более трехсот ракет и дронов атаковали объекты энергетики по всей стране.

Об том, как Украина пережила восемь волн ракетных атак на энергетическую инфраструктуру - читайте в материале РБК-Украина.