Росія намагається переконати Індію не знижувати закупівлі енергоносіїв, - ISW

Зокрема, 21 серпня російський диктатор Володимир Путін і глава МЗС РФ Сергій Лавров зустрілися з міністром закордонних справ Індії Субрахманьяном Джайшанкаром.

Аналітики зазначають, що вони обговорили російсько-індійські відносини, а також розширення економічних інвестицій в енергетику, включно з постачанням нафти, вуглеводнів і атомною енергетикою.

Днем раніше, 20 серпня, заступник міністра енергетики РФ Роман Маршавін зустрівся із заступником міністра нафти і природного газу Індії Панкаджем Джайном, щоб обговорити розширення співпраці у сфері торгівлі енергоносіями.

Крім того, Лавров провів спільну пресконференцію з Джайшанкаром після зустрічі й оголосив, що Путін, імовірно, відвідає Індію до кінця 2025 року.

Глава індійського МЗС зі свого боку сказав, що Індія вважає, що відносини між Нью-Делі та Москвою "були одними з найстійкіших з основних відносин у світі після Другої світової війни".

З огляду на вищесказане, інститут пише, що Путін та інші високопосадовці РФ витрачають значну кількість часу та енергії на стабілізацію та зміцнення відносин з Індією. Це вказує на те, що Москва розглядає Нью-Делі як найважливіше джерело доходу.

"ISW продовжує оцінювати, що вторинні санкції, ймовірно, ще більше вплинуть на російську економіку, підриваючи російські доходи від нафти, які необхідні для фінансування Кремлем його війни проти України", - пишуть експерти.

Також вони додали, що інтенсивна взаємодія РФ з Індією свідчить про те, що Москва намагається забезпечити, щоб Нью-Делі не скорочував купівлі російських енергоносіїв через потенційні вторинні санкції.