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Росія налагоджує експорт викраденого українського зерна в Китай, - ЦНС

Фото: росія налагоджує експорт викраденого українського зерна в Китай (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація налагоджує експорт викраденого на тимчасово окупованих територіях українського зерна до Китаю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Центр національного спротиву".

"На підконтрольних окупантам підприємствах з виробництва, переробки та зберігання сільськогосподарської продукції (особливо зернових) здійснюється впровадження автоматизованих систем федеральної служби ветеринарного та фітосанітарного нагляду (відомої як “Россельхознадзор”)", - пише пресслужба.

Зазначається, що пакет програми включає підсистеми:

  • "Аргус";
  • "Цербер";
  • "Меркурій" - ветеринарний контроль;
  • "Веста" - фітосанітарний контроль.

Програмні засоби призначені для автоматизації процесу збору та аналізу інформації про сільськогосподарські товари, які будуть експортуватись за межі країн-членів Євразійського союзу.

"В умовах накладених на Росію санкцій за розв’язання війни проти України, ключовим експортером для Росії залишається Китай. На даний час Росія активно вивозить викрадені зернові з ТОТ України в Сирію та Туреччину під виглядом власного врожаю", - додає пресслужба.

Запровадження вищезгаданих програм дозволить Росії розширити географію експорту до Китаю.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно Україна оголосила про підозру ще трьом капітанам російських суден, які причетні до перевезення награбованого українського зерна.

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