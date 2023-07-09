Росія налагоджує експорт викраденого українського зерна в Китай, - ЦНС

Російська Федерація налагоджує експорт викраденого на тимчасово окупованих територіях українського зерна до Китаю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Центр національного спротиву".
"На підконтрольних окупантам підприємствах з виробництва, переробки та зберігання сільськогосподарської продукції (особливо зернових) здійснюється впровадження автоматизованих систем федеральної служби ветеринарного та фітосанітарного нагляду (відомої як “Россельхознадзор”)", - пише пресслужба.
Зазначається, що пакет програми включає підсистеми:
Програмні засоби призначені для автоматизації процесу збору та аналізу інформації про сільськогосподарські товари, які будуть експортуватись за межі країн-членів Євразійського союзу.
"В умовах накладених на Росію санкцій за розв’язання війни проти України, ключовим експортером для Росії залишається Китай. На даний час Росія активно вивозить викрадені зернові з ТОТ України в Сирію та Туреччину під виглядом власного врожаю", - додає пресслужба.
Запровадження вищезгаданих програм дозволить Росії розширити географію експорту до Китаю.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно Україна оголосила про підозру ще трьом капітанам російських суден, які причетні до перевезення награбованого українського зерна.
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