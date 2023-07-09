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Россия налаживает экспорт похищенного украинского зерна в Китай, - ЦНС

Фото: Россия налаживает экспорт похищенного украинского зерна в Китай (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация налаживает экспорт похищенного на временно оккупированных территориях украинского зерна в Китай.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Центр национального сопротивления".

"На подконтрольных оккупантам предприятиях по производству, переработке и хранению сельскохозяйственной продукции (особенно зерновых) осуществляется внедрение автоматизированных систем федеральной службы ветеринарного и фитосанитарного надзора (известной как "Россельхознадзор")", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что пакет программы включает подсистемы:

  • "Аргус";
  • "Цербер";
  • "Меркурий" - ветеринарный контроль;
  • "Веста" - фитосанитарный контроль.

Программные средства предназначены для автоматизации процесса сбора и анализа информации о сельскохозяйственных товарах, которые будут экспортироваться за пределы стран-членов Евразийского союза.

"В условиях наложенных на Россию санкций за развязывание войны против Украины, ключевым экспортером для России остается Китай. В настоящее время Россия активно вывозит похищенные зерновые с ВОТ Украины в Сирию и Турцию под видом собственного урожая", - добавляет пресс-служба.

Введение вышеупомянутых программ позволит России расширить географию экспорта в Китай.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно Украина объявила о подозрении еще трем капитанам российских судов, которые причастны к перевозке награбленного украинского зерна.

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