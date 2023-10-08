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Осінь і зима стануть рекордними за кількістю "шахедів", які застосує РФ, - Ігнат

Україна, Неділя 08 жовтня 2023 09:15
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Осінь і зима стануть рекордними за кількістю "шахедів", які застосує РФ, - Ігнат Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (armyinform com ua)
Автор: Наталія Юрченко

Ця осінь та зима можуть стати рекордними за кількістю дронів-камікадзе, які Росія застосує проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Проти дронів боротися потрібно, бо ця осінь/зима будуть рекордними за кількістю застосувань літальних безпілотних апаратів Шахед", - сказав він.

Ігнат нагадав, що лише за минулий місяць Росія застосувала проти України понад 500 безпілотників.

"За 6 місяців минулого опалювального сезону було використано проти України понад 1000 "шахедів". А ми вже маємо пів тисячі лише за один місяць", - наголосив речник.

Підготовка до зими

Аналітики та експерти вважають, що цієї зимою окупанти не зможуть залишити українців без світла. Але військові попереджають, що окупанти можуть готуватися до атак, зокрема, будуть використовувати "Шахеди".

Так, під час недавньої масованої атаки росіяни пошкодили енергомережі у столиці, Київській, Житомирській та Рівненській областях. Це була перша за півроку атака на енергетику.

Більше про те, як регіони готуються до зими та можливих блекаутів - у матеріалі РБК-Україна.

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