Росія надсилає силовиків до окупації для придушення партизанського руху

Російські окупанти створили маневрені групи росгвардійців для боротьби з партизанським рухом в окупації на півдні України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Центру національного спротиву.

"У зв’язку з тим, що окупанти не спроможні придушити проукраїнські настрої більшості населення ТОТ півдня України, їм доводиться посилювати поліцейський режим на цих територіях. Кремль не здатен знайти необхідну кількість колаборантів у "окупаційну поліцію", але страх перед партизанським рухом змушує присилати більше силовиків з Росії", - пише пресслужба.

Для забезпечення режиму в окупації України залучаються групи зі складу підрозділів спеціального призначення Федеральної служби військ національної гвардії Росії. В їх завдання входять: