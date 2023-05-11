RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия посылает силовиков в оккупацию для подавления партизанского движения

Фото: российские оккупанты (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты создали маневренные группы росгвардейцев для борьбы с партизанским движением в оккупации на юге Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центра национального сопротивления.

"В связи с тем, что оккупанты не способны подавить проукраинские настроения большинства населения ВТО юга Украины, им приходится усиливать полицейский режим на этих территориях. Кремль не способен найти необходимое количество коллаборантов в "оккупационную полицию", но страх перед партизанским движением заставляет присылать больше силовиков из России", - пишет пресс-служба.

Для обеспечения режима оккупации Украины привлекаются группы из состава подразделений специального назначения Федеральной службы войск национальной гвардии России. В их задачи входят:

  • контроль определенной территории;
  • противодействие так называемым "дрг";
  • противодействие представителям движения сопротивления;
  • взаимодействие с подразделениями России и органами оккупационной администрации;
  • сбор оперативной информации на местах для дальнейшего анализа

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Беларуси в это время ужесточили проверки на стратегических предприятиях. Среди работников ищут партизан.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеРоссийская Федерация