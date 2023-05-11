Россия посылает силовиков в оккупацию для подавления партизанского движения

Российские оккупанты создали маневренные группы росгвардейцев для борьбы с партизанским движением в оккупации на юге Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центра национального сопротивления.

"В связи с тем, что оккупанты не способны подавить проукраинские настроения большинства населения ВТО юга Украины, им приходится усиливать полицейский режим на этих территориях. Кремль не способен найти необходимое количество коллаборантов в "оккупационную полицию", но страх перед партизанским движением заставляет присылать больше силовиков из России", - пишет пресс-служба.

Для обеспечения режима оккупации Украины привлекаются группы из состава подразделений специального назначения Федеральной службы войск национальной гвардии России. В их задачи входят: